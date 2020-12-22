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Краевой суд признал решение о домашнем аресте Анатолия Быкова верным

Краевой суд признал решение о домашнем аресте Анатолия Быкова верным
Иллюстрация: fg24.ru

Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил в силе решение Железнодорожного районного суда в отношении Анатолия Быкова о продлении домашнего ареста.

#НОВОСТИ

Третьего декабря Железнодорожный суд продлил домашний арест Быкову до 4 января в рамках дела «об организации убийств в 1994 году». При всем том, что он находится в СИЗО по обвинению «в убийстве бизнесмена в 2005 году и других преступлениях» с 23 октября.

Во вторник 22 декабря краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Быкова на решение от 3 декабря, — сообщает РИА Новости. В своей жалобе адвокаты просили суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как то решение «реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении».

Красноярский краевой суд, выслушав стороны, участвующие в процессе, принял решение частично изменить постановление Железнодорожного районного суда, указать о продлении срока домашнего ареста на 28 суток, а всего до 7 месяцев 28 суток, то есть до 4 января 2021 года. В остальном оставить постановление Железнодорожного районного суда без изменения, а жалобу адвокатов Быкова без удовлетворения», — процитировала определение представитель судебной инстанции.

Ранее в суде по поводу перекрытия мер пресечения объяснили, что если по второму делу суд примет решение не продлевать срок заключения в СИЗО, то первая мера о домашнем аресте вступит в права.

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