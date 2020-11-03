Анатолий Быков оставлен под стражей

Красноярский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Анатолия Быкова, — сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

3 ноября краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел жалобу адвокатов бизнесмена и экс-депутата регионального ЗС Анатолия Быкова на решение Центрального районного суда Красноярска. 23 октября 2020 года районный суд избрал в отношении Быкова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря.

Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и отпустить А. П. Быкова под домашний арест. Они объясняли это изменением статьи и обвинения с организации убийства на подстрекательство к преступлению и, как следствие, «уменьшением общественной опасности содеянного». Сам г-н Быков заявил, что ни по одному из преступлений, в которых он подозревается, не названы мотивы их совершения.

Краевой суд оставил решение районного суда без изменения, а жалобу адвоката Быкова без удовлетворения.