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Анатолий Быков оставлен под стражей

Анатолий Быков оставлен под стражей
Иллюстрация: bezformata.com

Красноярский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Анатолия Быкова, — сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

#НОВОСТИ

3 ноября краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел жалобу адвокатов бизнесмена и экс-депутата регионального ЗС Анатолия Быкова на решение Центрального районного суда Красноярска. 23 октября 2020 года районный суд избрал в отношении Быкова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря.

Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и отпустить А. П. Быкова под домашний арест. Они объясняли это изменением статьи и обвинения с организации убийства на подстрекательство к преступлению и, как следствие, «уменьшением общественной опасности содеянного». Сам г-н Быков заявил, что ни по одному из преступлений, в которых он подозревается, не названы мотивы их совершения.

Краевой суд оставил решение районного суда без изменения, а жалобу адвоката Быкова без удовлетворения.

 

 

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