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Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»

Анатолий Быков
Анатолий Быков. Иллюстрация: news.ru

Анатолий Быков, красноярский предприниматель, бизнесмен и политик, арестованный по подозрению в заказном убийстве, совершенном 27 лет назад, в очередной раз обратился к общественности.

#НОВОСТИ

На этой неделе, 4 марта, начинаются предварительные слушания по делу об организации заказных убийств бывших соратников по ОПГ Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которое пройдет в закрытом режиме. На данный момент это единственное уголовное дело, материалы которого переданы в суд для рассмотрения по существу.

Обращение в социальных сетях опубликовал Владимир Владимиров, ресторатор, экс-депутат горсовета Красноярска, член партии «Патриоты России». Анатолий Петрович сообщает, что находится в СИЗО-1 города Красноярск уже 10 месяцев, которые он потратил на самообразование, чтение книг и ответы на многочисленные письма.

Кроме предстоящих судебных заседаний, Анатолий Петрович сообщает, что в курсе всего, что происходит «на воле» — о гибели людей при пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» и в результате схода снежной лавины под Норильском, и об отравлениях водой в Студгородке, о бесконечном режиме «черного неба». Перечисленные факты г-н Быков называет вопиющими и недопустимыми при нормальной власти.

Наблюдая за политической обстановкой в нашем крае, за тем, как проходили мирные митинги в Красноярске, очень хочется понять — до каких пор наша власть будет прятаться за Росгвардию, ОМОН и полицию! Что им мешает выйти к нашей молодежи и к людям, которые приходят на мирные митинги, что-то обсудить и задать насущные вопросы нашей власти. А если губернатор и мэр боятся своего народа, то им не место в этих властных кабинетах, куда простым нашим гражданам никогда не попасть. Мне кажется, что правоохранительные органы должны понимать, кто их содержит, из чьих налогов им выплачивается заработная плата и соцпакет — это наш народ — высший источник власти, согласно Конституции. Не стоит его обижать, а тем более применять силу, избивая молодых людей дубинками. Ведь можно просто поговорить и выслушать их претензии к трусливой и вороватой власти. Я могу сказать точно, когда власть побежит — Вас они с собой не возьмут, помните об этом всегда и везде! Если кто-то забыл нашу историю, пусть заглянет в нее и изучит период с 1095 по 1917 гг. Чем все это закончилось — мы знаем, это было безумие в виде истребления своего народа, которое продолжалось в России до 50-х годов ХХ века. Сегодня в России это очень опасно повторять и ни в коем случае нельзя допустить этого», - призывает Анатолий Быков.

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Автор: Петр Савельев
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