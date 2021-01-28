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Адвокаты Быкова рассказали о сделке со следствием

Адвокаты Быкова рассказали о сделке со следствием
Иллюстрация: Newslab

Следствие предлагало предпринимателю заключить досудебное соглашение по одному из уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов Анатолия Быкова.

#НОВОСТИ

Речь идет о деле об организации двойного убийства в 1994 году. В рамках досудебного соглашения Быкову предлагалось признать свою вину.

Если вы подписываете соглашение о досудебном сотрудничестве по делу Наумова и Войтенко и признаете себя виновным, дело прекращается в связи с истечением срока давности», - процитировала адвокат предпринимателя Мария Серновец слова следователя.

 

Адвокат сообщает, что такое предложение было сделано еще на этапе расследования уголовного дела. На днях пресс-служба СК по краю заявила об окончании следствия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передано в Свердловский районный суд Красноярска.

 

По версии следствия, Анатолий Быков причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в возглавляемую им преступную группировку и вступили в конфликт из-за несправедливого распределения доходов. Якобы Войтенко и Наумов организовали покушение на босса, после чего он дал распоряжение устранить их.

В основу обвинительного заключения легли показания одного из непосредственных исполнителей убийства Сергея Бакурова (осужден пожизненно), второй – Владимир Чучков – находится в розыске. Главный свидетель по этому делу и организатор убийства Владимир Татаренков вышел на свободу в конце августа 2020 года.

 

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Против Быкова заведено еще четыре уголовных дела - об уклонении от уплаты налогов, организации преступного сообщества, организации заказных убийств в 2004 и 2005 годах.

 

В конце декабря 2020 года в резиденции Быкова в «Соснах» прошел еще один обыск – в рамках «налогового» дела. Следователи изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову.

 

Суд наложил арест на недвижимость бизнесмена, а также принадлежащие ему земельные участки, кадастровой стоимостью более 81 млн рублей.

 

 

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