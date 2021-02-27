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Задержан адвокат Анатолия Быкова в Красноярске

Задержан адвокат Анатолия Быкова в Красноярске
Иллюстрация: СУСК

В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержан адвокат. Это один из защитников предпринимателя и политика Анатолия Быкова.

#НОВОСТИ

По версии следствия, в 2018 году адвокат договорился с супружеской парой, что займется делом их несовершеннолетнего сына, которому вменяли несколько особо тяжких преступлений. Подросток был арестован. Его родители попросили адвоката поспособствовать тому, чтобы его отпустили из СИЗО, и чтобы он в итоге получил мягкий приговор, — сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

Следствие считает, адвокат лгал клиентам, утверждая, что добьется через связи в судах смягчения приговора, для чего попросил 1 млн рублей на взятки. Родители арестованного передали сумму адвокату. Однако представитель взяток никому не давал, а деньги потратил на собственные нужды, — сообщает СК.

В итоге, в 2019 году суд приговорил подростка к пяти годам колонии общего режима. Его родители пытались добиться от адвоката возврата денег, а затем пожаловались на него в ФСБ.

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Автор: Петр Савельев
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