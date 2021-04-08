Анатолий Быков планирует выдвинуться в Госдуму

Анатолий Быков, экс-депутат Заксобрания и бизнесмен собрался баллотироваться в Госдуму в качестве одномандатника-самовыдвиженца.

Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец», — сообщил Быков в соцсетях.

Г-н Быков намерен участвовать в выборах, чтобы показать, что Конституция в России работает, как работает и выборное законодательство,

в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным».

Намерение Быкова зарегистрироваться самовыдвиженцем от Дивногорского одномандатного округа подтвердил его адвокат — Алексей Прохоров.

Уверен, что в работе по выдвижению моей кандидатуры на выборы мы столкнемся с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти, но считаю, что, во-первых, вместе мы все преодолеем, во-вторых, я хочу показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право избирать и быть избранным»,— пишет Быков в Instagram.

Ранее адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров отмечал, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать избирательное право, — сообщает Ъ.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 по одномандатным округам, остальные — по партспискам.

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