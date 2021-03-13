Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ресторатор и блогер Владимиров оштрафован за экстремизм

Ресторатор и блогер Владимиров оштрафован за экстремизм
Иллюстрация: tvk6.ru

Владимир Владимиров, ресторатор из Красноярска, оштрафован судом за публикацию в инстаграме, признанной экстремисткой, на 17 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

Заседание прошло 12 марта в красноярском Центральном суде.

Г-ну Владимирову вменяли статью 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Дело закончилось штрафом 17 тыс. рублей.

Поводом послужил пост Владимирова в Instagram, который он опубликовал год назад, в самом начале пандемии — фото с тремя полицейскими, держащими плакаты с надписью «Мы работаем для вашей безопасности, оставайтесь дома». Внизу картинки была написана нецензурная фраза.

Г-н Владимиров уверяет, что фото взял из интернета, «вызывающую» строчку не заметил, а пост выложил «из патриотических соображений». Как только блогер разглядел значение фразы, так сразу же пост удалил.

Вообще, как я понял, были намерения заключить под стражу за такое гнусное деяние, поэтому вооруженное сопровождение. Представьте, как легко можно оказаться осужденным. Казалось бы, патриотический пост превратился в судебное разбирательство по серьезной статье и обошлось штрафом 17 000. Буду, скорее всего, оспаривать» — рассказал Владимир Владимиров.

После размещения поста о вынесенном штрафе, неравнодушные граждане стали спрашивать — куда блогеру перечислить деньги, а кто-то даже осуществил перевод.

Г-н Владимиров поблагодарил за денежный перевод одного из жертвователей:

«Вот это да — поддержка. Не ожидал».

Некоторые выразили иронию:

«Главное, чтобы этот гражданин иностранного гражданство не имел, а то другую статью шить будут».

По теме

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Начальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогуНачальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу
  • Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройкиДачи у БСМП снесут ради комплексной застройки
  • Нескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубежНескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубеж
  • «Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу
  • Красноярску пообещали аномально теплый мартКрасноярску пообещали аномально теплый март
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.