Ресторатор и блогер Владимиров оштрафован за экстремизм
Владимир Владимиров, ресторатор из Красноярска, оштрафован судом за публикацию в инстаграме, признанной экстремисткой, на 17 тыс. рублей.
Заседание прошло 12 марта в красноярском Центральном суде.
Г-ну Владимирову вменяли статью 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Дело закончилось штрафом 17 тыс. рублей.
Поводом послужил пост Владимирова в Instagram, который он опубликовал год назад, в самом начале пандемии — фото с тремя полицейскими, держащими плакаты с надписью «Мы работаем для вашей безопасности, оставайтесь дома». Внизу картинки была написана нецензурная фраза.
Г-н Владимиров уверяет, что фото взял из интернета, «вызывающую» строчку не заметил, а пост выложил «из патриотических соображений». Как только блогер разглядел значение фразы, так сразу же пост удалил.
Вообще, как я понял, были намерения заключить под стражу за такое гнусное деяние, поэтому вооруженное сопровождение. Представьте, как легко можно оказаться осужденным. Казалось бы, патриотический пост превратился в судебное разбирательство по серьезной статье и обошлось штрафом 17 000. Буду, скорее всего, оспаривать» — рассказал Владимир Владимиров.
После размещения поста о вынесенном штрафе, неравнодушные граждане стали спрашивать — куда блогеру перечислить деньги, а кто-то даже осуществил перевод.
Г-н Владимиров поблагодарил за денежный перевод одного из жертвователей:
«Вот это да — поддержка. Не ожидал».
Некоторые выразили иронию:
«Главное, чтобы этот гражданин иностранного гражданство не имел, а то другую статью шить будут».
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