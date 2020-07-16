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Красноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынка

Красноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынка
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Разрешение общепиту открыть летние веранды не спасло ресторан «Гадаловъ». Сейчас на его место ищут нового арендатора, хотя само заведение еще не съехало.

#НОВОСТИ
Информация о поиске новых арендаторов помещения ресторана «Н.Г. Гадаловъ» появилось на одном их его окон, сообщает красноярская редакция sibnovosti.ru.
 
Как рассказала DK.RU управляющая заведением Оксана Рыбальченко, оно действительно закрывается. О причинах она умолчала, но вероятно, это связано с его уже трехмесячным простоем из-за карантина по CJVID-19. Однако не факт, что ресторан «Гадаловъ» исчезнет с кулинарной карты Красноярска.
Если новый арендатор захочет продолжить ресторанный бизнес в этом месте, учредители готовы уступить ему за некоторую плату все оборудование и мебель. Если же нет, то они будут вывозить все это», — пояснила Рыбальченко.
О том, кто сейчас владеет «Гадаловым», управляющая предпочла не говорить. Известно, что раньше это был красноярский ресторатор Владимир Владимиров, открывший заведение в 2007 году. Но, по его словам, несколько лет назад он уступил его своему компаньону. Сейчас же, по словам Владимирова, рестораном владеет сочинский предприниматель Николай Чикин.
 
Это уже не первый случай, когда красноярские заведения общепита уходят с рынка города. Например, в конце июня закрылся ресторан «Перцы» на улице Маерчака. А в мае та же участь постигла винное бистро «Пробка на Мира» и бар «Нет проблем». Правда, на днях первый владелец НПБ заявил, что снова откроет его, как только снимут ограничения.
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