Красноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынка

Информация о поиске новых арендаторов помещения ресторана « Н.Г. Гадаловъ » появилось на одном их его окон, сообщает красноярская редакция sibnovosti.ru.

Как рассказала DK.RU управляющая заведением Оксана Рыбальченко, оно действительно закрывается. О причинах она умолчала, но вероятно, это связано с его уже трехмесячным простоем из-за карантина по CJVID-19. Однако не факт, что ресторан «Гадаловъ» исчезнет с кулинарной карты Красноярска.

Если новый арендатор захочет продолжить ресторанный бизнес в этом месте, учредители готовы уступить ему за некоторую плату все оборудование и мебель. Если же нет, то они будут вывозить все это», — пояснила Рыбальченко.

О том, кто сейчас владеет «Гадаловым», управляющая предпочла не говорить. Известно, что раньше это был красноярский ресторатор Владимир Владимиров, открывший заведение в 2007 году. Но, по его словам, несколько лет назад он уступил его своему компаньону. Сейчас же, по словам Владимирова, рестораном владеет сочинский предприниматель Николай Чикин.