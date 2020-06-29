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Сотрудники «Перцев» на Маерчака будут работать в других ресторанах сети

Сотрудники «Перцев» на Маерчака будут работать в других ресторанах сети
Иллюстрация: krasnoyarsk.allcafe.ru

Bellini Group объявила о закрытии пиццерии «Перцы» возле здания юридического института СФУ. В нынешних условиях содержать ресторан оказалось нерентабельно.

#НОВОСТИ

Условия существования ресторанов в текущих реалиях при закрытии залов и работы исключительно навынос и доставку не позволяют нам покрывать те расходы, которые мы несем в режиме ограничений», - пояснили DK.ru в пресс-службе компании.

Сотрудникам пиццерии предложили рабочие места в других проектах ресторанного холдинга, которые готовятся к запуску. В частности, речь идет о «Перцах» на улице Карамзина и «Доме у озера» на острове Татышев – бывшем визит-центре универсиады. В эти же точки перебазируют кухонное оборудование и мебель.

Отметим, что рядом с заведением располагаются несколько офисных и деловых центров, а также ряд образовательных учреждений, многие сотрудники офисов и студенты были постоянными гостями ресторана.

Напомним, первая пиццерия «Перцы» открылась в Красноярске в начале 2006 года на проспекте Мира рядом с БКЗ, заведение работает до сих пор. К 2009 году «Перцы» стали сетью: в городе открылись уже три филиала.

 

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