Сын ресторатора Владимира Владимирова стал бесплатно возить врачей на работу

Никита Владимиров - сын и партнер красноярского ресторатора Владимира Владимирова - присоединился к всероссийской акции #поможемврачамвместе. Об этом он написал в своем инстаграме.

Никита Владимиров сообщил, что помогает развозить врачей городской поликлиники № 14.

"Транспорт у медиков сейчас в огромном дефиците, а вызовов с каждым днем становится все больше и больше, городу нужна помощь от граждан. Призываю всех неравнодушных присоединиться и помочь землякам", - сказал он.

Красноярское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) попросило производителей и продавцов бензина обеспечить талонами на топливо волонтеров, которые возят врачей на вызовы. Учредитель компании «Олмал», которая владеет сетью АЗС в крае, и организатор «Союза владельцев независимых АЗС» Михаил Кичайкин в беседе с DK.RU положительно оценил эту инициативу.

Ранее врачи детской больницы № 8 в Красноярске, в которую входят девять поликлиник, обратились за помощью к волонтерам, которые могли бы отвезти их к пациентам. Скорая помощь из-за роста числа заболевших не справляется.