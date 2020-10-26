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Автовладельцы попросили АЗС дать талоны на топливо волонтерам, которые возят врачей

Автовладельцы попросили АЗС дать талоны на топливо волонтерам, которые возят врачей
Иллюстрация: Павел Стабров

Красноярское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) попросило производителей и продавцов бензина обеспечить талонами на топливо волонтеров, которые возят врачей на вызовы.

#НОВОСТИ

Учредитель компании «Олмал», которая владеет сетью АЗС в крае, и организатор «Союза владельцев независимых АЗС» Михаил Кичайкин в беседе с DK.RU положительно оценил эту инициативу.

«У меня есть желание помочь врачам и внести свой вклад в общее дело. Но хочется, чтобы это была понятная адресная помощь. Поэтому авторы инициативы могут обратиться к нам, с удовольствием встретимся и что-нибудь решим».

Ранее врачи детской больницы № 8 в Красноярске, в которую входят девять детских поликлиник, обратились за помощью к волонтерам, которые могли бы отвезти их к пациентам. Скорая помощь из-за роста числа заболевших не справляется.

Тем, кто желает помочь, нужно написать в директ аккаунта больницы, оставить свои данные и номер телефона.

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