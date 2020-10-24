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Красноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работы

Красноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работы
Иллюстрация: www.pixabay.com

Врачи детской больницы № 8 в Красноярске, в которую входят девять детских поликлиник, обратились за помощью к волонтерам, которые могли бы отвезти их к пациентам. Скорая помощь не справляется.

#НОВОСТИ

Тем, кто желает помочь, нужно написать в директ аккаунта больницы, оставить свои данные и номер телефона.

«Чтобы мы могли осуществить выезд врачей на дом к больным вовремя, нам необходима ваша помощь и поддержка. Если у вас есть машина и вы хотите оказать помощь медикам. Хотя бы пару часов в день, напишите нам. Мы обязательно продезинфицируем ваш автомобиль после вызовов, обеспечим средствами индивидуальной защиты. Помогите нашим детям», - говорится в обращении к водителям в соцсети.

По официальным данным на 23 октября, в Красноясрком крае за сутки коронавиурсом заболели 286 человек, пять скончались. За все время пандемии зарегистрировано 24 204 случая заражения COVID-19. Умерли 619 человек, 17 410 выздоровели.

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