Анатолия Быкова могут выдвинуть в Госдуму

С таким обращением выступил в социальных сетях адвокат предпринимателя. Несмотря на то, что Быков является фигурантом нескольких уголовных дел, до вынесения приговора он имеет право стать кандидатом.

Адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров записал видеообращение к красноярцам с вопросом, стоит ли авторитетному предпринимателю выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах в Госдуму, готовы ли жители края за него проголосовать. Судя по заявлению адвоката, Быков намерен выставить свою кандидатуру как самовыдвиженец, а не член какой-либо партии.

Несмотря на то, что бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел, пока по ним не вынесен приговор, он имеет право выдвигаться на выборы. Срок действия так называемого «криминального фильтра» - ограничения пассивного избирательного права для лиц, судимых за тяжкие преступления, истек в апреле 2020 года, а в мае предприниматель и политик был задержан.

Напомним, в 2013 году Анатолий Быков сформировал и возглавил Красноярское региональное отделение партии «Патриоты России», которые в итоге получили 14 мест из 36 в красноярском Горсовете. Однако раздоры внутри фракции фактически лишили партию политического влияния. В 2014 году поддержал на выборах губернатора Красноярского края Ивана Серебрякова, который в итоге занял третье место. Позднее Серебряков вошел в состав Законодательного собрания края, представив в нем «Патриотов России» единолично.

Весной 2021 года стало известно, что партия сливается с двумя другими: «Справедливой Россией» Сергея Миронова и движением «За правду» Захара Прилепина. Иван Серебряков, который возглавил региональное отделение партии после вступления в силу «криминального фильтра» в отношении Быкова, оценил объединение как позитивный фактор.

Напомним, одно из уголовных дел Анатолия Быкова передано в суд, его будет рассматривать жюри присяжных. Отбор присяжных в процесс запланирован на 12 апреля.

Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которое было совершено в 1994 году.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.

Против Быкова также возбуждены дела о руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.