Дело Быкова рассмотрит суд присяжных

Шестерых присяжных (в таком количестве определен состав коллегии) выберут на закрытом отборе 12 апреля. Само судебное заседание будет открытым, сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

Назначено судебное заседание в составе суда из шести присяжных заседателей», - сообщил он ТАСС.

Напомним, речь идет о деле об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которое было совершено в 1994 году.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.

Против Быкова также возбуждены дела о руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.

Как ранее рассказывали адвокаты авторитетного предпринимателя, следствие предлагало пойти на сделку: признать вину в досудебном соглашении в обмен на прекращение уголовного дела по истечении срока давности.

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