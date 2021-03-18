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Дело Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело Быкова рассмотрит суд присяжных
Иллюстрация: patriot-rus.ru

Шестерых присяжных (в таком количестве определен состав коллегии) выберут на закрытом отборе 12 апреля. Само судебное заседание будет открытым, сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

#НОВОСТИ

Назначено судебное заседание в составе суда из шести присяжных заседателей», - сообщил он ТАСС.

Напомним, речь идет о деле об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которое было совершено в 1994 году.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.

Против Быкова также возбуждены дела о руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов. 

Как ранее рассказывали адвокаты авторитетного предпринимателя, следствие предлагало пойти на сделку: признать вину в досудебном соглашении в обмен на прекращение уголовного дела по истечении срока давности.

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Автор: Наталья Кобец
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