Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас

В суде Свердловского района, где рассматривается дело об организации Анатолием Быковым убийств своих бывших соратников Александра Наумова и Кирилла Войтенко, дал показания ключевой свидетель обвинения

Как сообщает «Ъ», Владимир Татаренков, который недавно освободился из колонии, где отбывал срок за ряд преступлений, в том числе и убийство Наумова и Войтенко, выступил на суде. Татаренков пояснил, что молчал все это время (он провел в заключении 13,5 лет), потому что ждал помощи от Быкова. Но так и не дождался. Поэтому решил дать показания, обличающие заказчика преступления.

Адвокаты Анатолия Быкова и сам подсудимый заявляют, что в показаниях Татаренкова нет ни слова правды.

Напомним, в отношении авторитетного предпринимателя расследуется несколько уголовных дел.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.

Против Быкова также возбуждены дела о руководстве преступным сообществом, уклонении от уплаты налогов, а также о покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

Несмотря на следствие и суд, Анатолий Быков заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Текущее законодательство это позволяет.