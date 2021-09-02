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Закончено следствие по еще одному делу Анатолия Быкова

Закончено следствие по еще одному делу Анатолия Быкова
Иллюстрация: Следком

Сейчас материалы дела переданы Быкову и его адвокатам для ознакомления. После этого они (материалы) уйдут в суд, если прокурор утвердит обвинительное заключение.

#НОВОСТИ
В рамках этого дела бизнесмен и политик Анатолий Быков подозревается в подстрекательстве к наемному убийству (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
 
Следствие полагает, что осенью 2004 года Быков подговорил одного из своих знакомых, убить двух красноярских бизнесменов за 50 тысяч долларов. Одно из покушений провалилось. В другом же случае задуманное удалось осуществить. Быков остался недоволен исходом и заплатил киллеру лишь пятую часть оговоренной суммы. В последствии именно убийца и дал показания, на основании которых и возбудили это дело.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
Теперь материалы дела передали для ознакомления Быкову и его адвокатам. Для этого пару недель назад бывшего «алюминиевого короля» Красноярска оставили в СИЗО до 6 октября 2021 года.
 
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Соответствующее уголовное дело против авторитетного бизнесмена возбудили еще осенью прошлого года. Правда, некоторое время назад объем претензий к нему снизили.

Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова

Загородный дом экс-депутата, бизнесмена, а ныне заключенного Анатолия Быкова стал дешевле на 30 млн рублей. Несмотря на повышенный интерес к недвижимости в Красноярске.

Автор: Петр Савельев
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