Закончено следствие по еще одному делу Анатолия Быкова
Сейчас материалы дела переданы Быкову и его адвокатам для ознакомления. После этого они (материалы) уйдут в суд, если прокурор утвердит обвинительное заключение.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска коллегией присяжных. Сегодня они вынесли свой вердикт. Теперь дело за окончательным решением, которое должен принять суд.
Анатолию Быкову предъявили обвинение в неуплате свыше 60 млн рублей налогов
Соответствующее уголовное дело против авторитетного бизнесмена возбудили еще осенью прошлого года. Правда, некоторое время назад объем претензий к нему снизили.
Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
Загородный дом экс-депутата, бизнесмена, а ныне заключенного Анатолия Быкова стал дешевле на 30 млн рублей. Несмотря на повышенный интерес к недвижимости в Красноярске.