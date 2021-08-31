Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства
Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска коллегией присяжных. Сегодня они вынесли свой вердикт. Теперь дело за окончательным решением, которое должен принять суд.
Коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об организации двойного убийства красноярским бизнесменом и политиков Анатолием Быковым, признав его виновным и не заслуживающим снисхождения, сообщают «РИА Новости», со ссылкой на источник в Красноярском краевом суде.
Напомним, что рассматриваемое уголовное дело было возбуждено по факту убийства в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Следствие полагало, что они входили в состав преступной группировки, которую возглавлял Быков. Он заподозрил их в организации покушения на него и велел ликвидировать, после чего Наумова и Войтенко расстреляли из автомата Калашникова и пистолета ТТ.
Именно это дело стало поводом для задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года. В январе 2021 года расследование было закончено и дело передали в суд. Защита настояла, чтобы дело слушалось коллегией присяжных. Их отобрали в апреле. Тогда же начался процесс и сегодня они вынесли свой вердикт.
По данным «РИА Новости», следующее заседание суда назначено на 2 сентября. В ходе него защита и обвинение представят свое видение действий Быкова и наказания, которого он достоин. После чего суд вынесет итоговое решение.
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