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Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства

Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства
Иллюстрация: РИА Новости

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска коллегией присяжных. Сегодня они вынесли свой вердикт. Теперь дело за окончательным решением, которое должен принять суд.

#НОВОСТИ
Коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об организации двойного убийства красноярским бизнесменом и политиков Анатолием Быковым, признав его виновным и не заслуживающим снисхождения, сообщают «РИА Новости», со ссылкой на источник в Красноярском краевом суде.
 
Напомним, что рассматриваемое уголовное дело было возбуждено по факту убийства в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Следствие полагало, что они входили в состав преступной группировки, которую возглавлял Быков. Он заподозрил их в организации покушения на него и велел ликвидировать, после чего Наумова и Войтенко расстреляли из автомата Калашникова и пистолета ТТ.
 
Именно это дело стало поводом для задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года. В январе 2021 года расследование было закончено и дело передали в суд. Защита настояла, чтобы дело слушалось коллегией присяжных. Их отобрали в апреле. Тогда же начался процесс и сегодня они вынесли свой вердикт.
 
По данным «РИА Новости», следующее заседание суда назначено на 2 сентября. В ходе него защита и обвинение представят свое видение действий Быкова и наказания, которого он достоин. После чего суд вынесет итоговое решение.
 
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К этому времени планируется закончить предварительное расследование одного из уголовных дел, возбужденных против бизнесмена, и передать его на утверждение в прокуратуру.

 

Автор: Петр Савельев
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