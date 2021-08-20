Анатолий Быков останется в СИЗО до октября

К этому времени планируется закончить предварительное расследование одного из уголовных дел, возбужденных против бизнесмена, и передать его на утверждение в прокуратуру.

Бизнесмену и политику Анатолию Быкову продлили срок содержания под стражей до 6 октября 2021 года, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Это сделано в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела», — говорят в Следкоме.

Речь идет о деле, возбужденном по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму) и по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму).

Следствие полагает, что в 2004 году Быков заказал одному из своих знакомых убийство 42-летнего красноярского предпринимателя, но потом попросил отложить преступление и заняться другим бизнесменом. За оба эти преступления он пообещал киллеру 50 тысяч долларов. Первое убийство провалилось — киллер промахнулся и потенциальной жертве удалось скрыться. Во втором случае задуманное удалось осуществить — бизнесмен был убит четырьмя выстрелами из пистолета в районе дома по ул. Ады Лебедевой, 66.

Несмотря на договоренности, убийце заплатили только 10 тысяч долларов — Быков вычел из гонорара за провал первого преступления и за то, что, по его мнению, исполнение второго неоправданно затянулось. В итоге «обиженный» киллер и дал показания против «авторитетного бизнесмена».

В Следкоме говорят, что после ознакомления потерпевших, защитников Быкова и его самого с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору Красноярского края для утверждения обвинения и дальнейшей передачи в суд.

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