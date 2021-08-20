Анатолий Быков останется в СИЗО до октября
К этому времени планируется закончить предварительное расследование одного из уголовных дел, возбужденных против бизнесмена, и передать его на утверждение в прокуратуру.
Это сделано в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела», — говорят в Следкоме.
Речь идет об эпизоде с двойным убийством сообщников Быкова. Еще несколько дел в отношении бывшего «алюминиевого короля» Красноярск находятся на этапе расследования.
Анатолию Быкову предъявили обвинение в неуплате свыше 60 млн рублей налогов
Соответствующее уголовное дело против авторитетного бизнесмена возбудили еще осенью прошлого года. Правда, некоторое время назад объем претензий к нему снизили.
Арестована очередная порция имущества Анатолия Быкова
Можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет река, и как арестовывают имущество Анатолия Быкова. Это бесконечный процесс.