Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.08
73,39
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено

Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено
Иллюстрация: СК РФ

Речь идет об эпизоде с двойным убийством сообщников Быкова. Еще несколько дел в отношении бывшего «алюминиевого короля» Красноярск находятся на этапе расследования.

#НОВОСТИ
Еще в начале этого года Следственный комитет по Красноярскому краю объявил, что готов передать в суд дело, возбужденное против бизнесмена и политика Анатолия Быкова, в связи с убийством в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко.
 
Следствие предполагает, что Наумов и Войтенко входили в состав преступной группировки Быкова и были недовольны распределением доходов настолько, что организовали на него покушение. Быков узнал об этом и велел устранить их. Исполнителями стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков, которые расстреляли Наумов и Войтенко из автомата Калашникова и пистолета ТТ, когда те пытались скрыться от гнева своего босса.
 
Суд как таковой начался в мае 2021 года. По просьбе обвиняемого оно слушается в присутствии присяжных. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Быкова, сейчас следственная часть суда закончена и 24 августа начнутся прения сторон — перед судом присяжных выступить обвинение.
 
Напомним, что «дело Наумова и Войтенко» послужило поводом для задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года. Уже после этого ему инкриминировали создание преступного сообщества, неуплату налогов и два заказных убийства (подстрекательство и организацию).
 
Читайте также:
Арестована очередная порция имущества Анатолия Быкова

Можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет река, и как арестовывают имущество Анатолия Быкова. Это бесконечный процесс.

Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова

Загородный дом экс-депутата, бизнесмена, а ныне заключенного Анатолия Быкова стал дешевле на 30 млн рублей. Несмотря на повышенный интерес к недвижимости в Красноярске.

Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас

В суде Свердловского района, где рассматривается дело об организации Анатолием Быковым убийств своих бывших соратников Александра Наумова и Кирилла Войтенко, дал показания ключевой свидетель обвинения

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
  • Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
  • Пять районов Красноярска отключат от горячей водыПять районов Красноярска отключат от горячей воды
  • Мэр Сергей Еремин отчитался перед Путиным за рухнувшие подпорные стеныМэр Сергей Еремин отчитался перед Путиным за рухнувшие подпорные стены
  • Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделеКрасноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.