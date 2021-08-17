Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено
Речь идет об эпизоде с двойным убийством сообщников Быкова. Еще несколько дел в отношении бывшего «алюминиевого короля» Красноярск находятся на этапе расследования.
Можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет река, и как арестовывают имущество Анатолия Быкова. Это бесконечный процесс.
Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
Загородный дом экс-депутата, бизнесмена, а ныне заключенного Анатолия Быкова стал дешевле на 30 млн рублей. Несмотря на повышенный интерес к недвижимости в Красноярске.
Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас
В суде Свердловского района, где рассматривается дело об организации Анатолием Быковым убийств своих бывших соратников Александра Наумова и Кирилла Войтенко, дал показания ключевой свидетель обвинения