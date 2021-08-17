Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено

Речь идет об эпизоде с двойным убийством сообщников Быкова. Еще несколько дел в отношении бывшего «алюминиевого короля» Красноярск находятся на этапе расследования.

Еще в начале этого года Следственный комитет по Красноярскому краю объявил , что готов передать в суд дело, возбужденное против бизнесмена и политика Анатолия Быкова, в связи с убийством в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

Следствие предполагает, что Наумов и Войтенко входили в состав преступной группировки Быкова и были недовольны распределением доходов настолько, что организовали на него покушение. Быков узнал об этом и велел устранить их. Исполнителями стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков, которые расстреляли Наумов и Войтенко из автомата Калашникова и пистолета ТТ, когда те пытались скрыться от гнева своего босса.

Суд как таковой начался в мае 2021 года. По просьбе обвиняемого оно слушается в присутствии присяжных. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Быкова, сейчас следственная часть суда закончена и 24 августа начнутся прения сторон — перед судом присяжных выступить обвинение.

Напомним, что «дело Наумова и Войтенко» послужило поводом для задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года. Уже после этого ему инкриминировали создание преступного сообщества, неуплату налогов и два заказных убийства ( подстрекательство организацию ).

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