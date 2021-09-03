Приговор по первому делу Быкова могут огласить 6 сентября
Ожидалось, что приговор по делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году, будет оглашен еще 2 сентября, однако прения сторон по делу в этот день не завершились.
Следующее слушание дела состоится 6 сентября, в понедельник. Напомним, речь идет об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко, бывших бойцов группировки Быкова. Суд присяжных признал авторитетного предпринимателя виновным.
Напомним, недавно завершилось следствие еще по одному уголовному делу – о подстрекательстве к убийству, материалы дела переданы на ознакомление адвокатам.
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