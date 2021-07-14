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Суд арестовал имущество Анатолия Быкова

Суд арестовал имущество Анатолия Быкова
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

В ряду прочего под санкции попал дом, в котором авторитетный бизнесмен жил до своего задержания. Всего арестовано земли и недвижимости на 50 млн рублей.

#НОВОСТИ
Центральный районный суд Красноярска арестовал имущество Анатолия Быкова, сообщили в региональном Следственном комитете.
 
В частности, под арест попали:
  • два земельных участка площадью более 17 тысяч кв.м. и более 5 тысяч кв.м.;
  • трехэтажный коттедж, в котором Быков жил до задержания (дом в кадастровой палате не зарегистрирован);
  • «гостевой дом» площадью более 900 квадратных метров;
  • нежилые здания общей площадью более 900 квадратных метров, расположенные в селе Гляден Емельяновского района.
Общая стоимость этих объектов оценивается более чем в 50 млн рублей. Они пойдут как обеспечение иска о возмещении морального вреда, предъявленного Анатолию Быкову в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к заказному убийству бизнесмена Андрея Николова, совершенному в январе 2005 года.
 
Примечательно, что суд не стал арестовывать дом Быкова, расположенный в «Соснах», который на днях снова выставили на продажу за 80 млн рублей.
Автор: Петр Савельев
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