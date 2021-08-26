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Подрядная организация «Ванкора» подозревается в укрытии налогов на 45 млн рублей

Подрядная организация «Ванкора» подозревается в укрытии налогов на 45 млн рублей
Иллюстрация: Instagram

Директор красноярской транспортной компании подозревается в уклонении от выплаты налогов в особо крупном размере, — сообщает СК региона.

#НОВОСТИ

Экономическое преступление совершено в период 2015-17 годы, — сообщает СК.

Обвиняемая компания предоставляла в налоговую службу ложные сведения о суммах, «подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов».

Таким образом руководитель ООО «СТО 2000» не выплатил налогов более чем 45 млн рублей.

По открытым данным о юрлицах, компания ООО «СТО 2000» является поставщиком услуг для «РН-Ванкор» и «Газпром Геологоразведка».

Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Петр Савельев
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