В Красноярске появился новый руководитель управления молодежной политики и туризма
Управление молодежной политики и туризма возглавила Арина Матвеева, распоряжение о ее назначении подписал мэр города Сергей Еремин. Ранее ведомством руководил 32-летний Владимир Лебедев.
Арина Матвеева родилась в Богучанском районе в 1991 году, окончила СФУ, получила степень бакалавра по специальности «Социальная политика и социальная работа в регионе». Позже - магистерскую степень по специальности «Юриспруденция».
Она руководила учреждением «Молодёжный центр „Своё дело“», а в 2018 году победила в городском конкурсе „Лучший по профессии“.
За профессиональную деятельность награждалась многочисленными благодарственными письмами и дипломами.
На своей странице в Instagram Арина Матвеева уже попрощалась с коллегами и прежней работой.
Более 10 лет связано с #мцсвоедело, сотни людей, десятки проектов, тысячи молодых и инициативных. Место, которое создаёт, место, которое учит, место вызовов, амбиций, профессионализма. Бесконечно люблю и горжусь», — отметила она.
В свой адрес девушка получила слова благодарности и поддержки, а также поздравления с новой должностью.
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