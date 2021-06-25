Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»
Он будет курировать вопросы связей с общественностью и властями, а также заниматься переездом части компании в Красноярск. Ранее это место занимал бывший пресс-атташе Следственного комитета.
Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол назначен заместителем генерального директора «РусГидро». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.
По словам источника издания, в новой должности Кара-оол будет отвечать за связи с общественностью и властями в регионах. Также он будет курировать реализацию стратегии компании в СФО и координировать перевод ее исполнительного аппарата из Москвы в Красноярск.
Ранее эту должность занимал Владимир Маркин, который до «РусГидро» возглавлял управление по взаимодействию со СМИ в Следственном комитете РФ.
Напомним, что Шолбан Кара-оол руководил Тувой 14 лет, но в начале апреля этого года он подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил исполняющим обязанности главы республики экс-мэр Кызыла Владислава Ховалыга.