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Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»

Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»
Иллюстрация: instagram.com/admin.tand

Он будет курировать вопросы связей с общественностью и властями, а также заниматься переездом части компании в Красноярск. Ранее это место занимал бывший пресс-атташе Следственного комитета.

#НОВОСТИ
Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол назначен заместителем генерального директора «РусГидро». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.
 
По словам источника издания, в новой должности Кара-оол будет отвечать за связи с общественностью и властями в регионах. Также он будет курировать реализацию стратегии компании в СФО и координировать перевод ее исполнительного аппарата из Москвы в Красноярск.
 
Ранее эту должность занимал Владимир Маркин, который до «РусГидро» возглавлял управление по взаимодействию со СМИ в Следственном комитете РФ.
 
Напомним, что Шолбан Кара-оол руководил Тувой 14 лет, но в начале апреля этого года он подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил исполняющим обязанности главы республики экс-мэр Кызыла Владислава Ховалыга.
 
 
Автор: Петр Савельев
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