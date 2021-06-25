Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»

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Он будет курировать вопросы связей с общественностью и властями, а также заниматься переездом части компании в Красноярск. Ранее это место занимал бывший пресс-атташе Следственного комитета.