Глава «Россети Сибирь» Павел Акилин стал трижды генеральным директором

С 1 июля он совмещает свою основную работу не только с руководством «Тываэнергосбыта», но и назначен исполняющим обязанности генерального директора компании «Россети Томск».

Глава «Россетей» Андрей Рюмин объясняет это решение процессом по оптимизации управленческих функций.

Сибирский федеральный округ входит в число крупнейших в стране по территории, здесь сконцентрированы миллионные агломерации и важнейшие промышленные центры, кроме этого, он отличается суровыми погодными условиями. Объединение компаний на базе «Россети Сибирь» усилит компетенции, повысит эффективность работы по решению текущих задач в области надежности электроснабжения и перспективного социального-экономического развития макрорегиона», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Павел Акилин имеет работает в отрасли более 25 лет, ранее занимал руководящие должности в структурах компаний «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северный Кавказ», «Россети Ленэнерго», «Россети Юг», а также «Интер РАО – Управление электрогенерацией». В 2019 году возглавил «Россети Сибирь», а в апреле 2021 года в результате масштабных кадровых перестановок в тувинских подразделениях холдинга был назначен исполняющим обязанности генерального директора сбытового подразделения в республике.

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