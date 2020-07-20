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Россети займутся развитием солнечной энергетики на севере Красноярского края

На фото: подписание соглашение между Россети и ГК "Хевел"
На фото: подписание соглашение между Россети и ГК "Хевел". Иллюстрация: пресс-служба Россети

Ранее компания реализовала подобный проект в Забайкальском крае. Речь идет о строительстве и обслуживании автономной солнечной электростанции, которая повысит надежность энергоснабжения региона.

#НОВОСТИ

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора Россетей Алексей Мольский и глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай. Обеспечение жителей удаленных и изолированных территорий Красноярского края электроэнергией – одно из ключевых положений документа.

Это не первый опыт сотрудничества компаний на территории Сибири и Дальнего Востока.

Наш пилотный совместный с «Хевел» проект был реализован в 2017 году в селе Менза Забайкальского края. По состоянию на сегодняшний день сэкономлено более пятисот тонн дизельного топлива, а значит, правительство сохранило на этом около 30 млн рублей. При этом жители получают стабильное энергоснабжение 24/7/365. И конкретно для Забайкальского края вопрос эффективности гибридных установок не стоит – все уже опробовано и поэтому в настоящее время мы совместно с «Хевел» заключаем энергосервисный договор на строительство АГЭУ в 19 посёлках Забайкальского края», – пояснил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Россети займутся развитием солнечной энергетики на севере Красноярского края 1

 

На фото: генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин

По данным «Хевел», запуск такого рода установок позволит населенным пунктам экономить порядка 30% дизельного топлива.

Директор ООО «Хевел Энергосервис» Евгений Казаков отметил активное сотрудничество с Россетями, охарактеризовав территориальное подразделение в Сибири как наиболее удобного партнера для реализации таких проектов за счет давнего сотрудничества и сложившегося понимания потребностей территории.

Аналогичные программы по строительству и эксплуатации автономных гибридных энергоустановок на солнечных панелях прорабатываются и для территорий Красноярского края: в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (п. Тухард) и Мотыгинском районе. Россети Сибирь считают, что в течение 2020 года проработка этих проектов выйдет на уровень фиксации конкретных этапов реализации.

Кроме того электросетевая компания планирует предоставлять услугу установки солнечных панелей «под ключ», в первую очередь, потребителям на удаленных и изолированных территорий. Как сообщает официальный телеграм-канал Россетей, услуга будет доступна через Центры обслуживания клиентов, мобильное приложение Россетей, Портал-тп.рф.

 

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