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В Эвенкии построят солнечную электростанцию за 300 млн рублей

В Эвенкии построят солнечную электростанцию за 300 млн рублей
Иллюстрация: hevelsolar.com

Эвенкийскую Туру запитают от солнечной энергии. При этом дизеля, которые обеспечивают поселок энергией сейчас, отключать не будут — лишь снизят их нагрузку.

#НОВОСТИ
В поселке Тура, что в Эвенкии (Красноярский край) началось строительство автономной гибридной энергоустановки на солнечных элементах. Об этом сообщили в администрации Эвенкийского муниципального района.
 
Инвестором этого проекта выступает ГК «Хевел», одним из акционеров которой является компания «Ренова» Виктора Вексельберга.
Эта АГЭУ, мощностью 2,5 МВт, тремя дизельными электростанциями и системой накопления энергии (СНЭ) емкостью 450 кВт*ч, станет самой мощной подобной установкой в России. Среднегодовая выработка энергии солнечной установки составит 2,56 млн кВт*ч», — рассказывают представители группы компаний «Хевел».
Сейчас в Туру уже доставили необходимое оборудование, начался монтаж солнечной электростанции. Запустить ее планируют к началу второго квартала 2021 года.
Солнечные модули заместят часть электроэнергии, вырабатываемой ДЭС, что поможет сократить потребление дизельного топлива и увеличить надёжность электроснабжения», — говорят в компании.
Объем инвестиций в проект составляет 300 млн рублей. Вернуть вложенное, за счет экономии дизтоплива, планируют за 10 лет.
 
Добавим, что две подобные АГЭУ в 2019 году «Хевел» построил и запустил в тувинских селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая. По данным компании, благодаря солнечным модулям, потребление дизтоплива на ДЭС этих населенных пунктов снизилось на 30%.
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