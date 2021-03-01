«Россети» планируют установить в Красноярске еще две электрозаправки

Компания заявила о намерении построить в регионах Сибири и Дальнего Востока шесть электрозарядных станций в 2021 году. Сейчас на территории обслуживания «Россети Сибирь» работает 19 таких заправок.

К 2025 году компания планирует довести их количество до ста. В первую очередь новые электрозаправки будут появляться в городах-миллионниках и городах с численностью населения более 500 тысяч человек. В планах также установка ЭЗС на трассах – по одной на каждые сто километров пути. В рамках проекта «Энергия общественного транспорта» компания планирует продвигать зарядную инфраструктуру для электробусов. Есть и проект создания сети зарядных станций для электросудов.

Как отмечает генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин, популярность электротранспорта зависит в регионе зависит от стимулирующих мер – как федеральных, так и краевых. Например, в Кузбассе, Красноярском крае и Забайкалье уже отменен транспортный налог на электромобили. Сейчас в программе поддержки владельцев электротранспорта зарегистрированы 223 электрокара в Красноярском крае, всего же в Сибири (на территории присутствия компании) – 723. Сейчас зарядка на станциях «Россети Сибирь» для них бесплатна.

Напомним, с 2 мая 2020 года электромобили можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин. Нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Ограничений по возрасту электромобиля нет.

По данным ГИБДД, самой продаваемой маркой электроавтомобиля в Красноярском крае оказался Nissan Leaf с пробегом. К примеру, стоимость такого автомобиля 2012 года выпуска составляет 550 тыс. руб.