Отставка главы Тувы привела к перестановкам в Россети Сибирь

Новый пока временный глава республики Владислав Ховалыг последние два с половиной года руководил АО «Тываэнергосбыт», которое входит в структуру Россетей.

Исполнять обязанности руководителя энергосбыта будет генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин. Главой сибирского подразделения электросетевого холдинга он стал в 2019 году. Теперь Акилину придется совмещать две должности. На обслуживании в Тываэнергосбыте находятся 80 тысяч абонентов в 14 из 17 районов республики.

Отметим, что параллельно с этим назначением произошли перемены и в руководстве Тываэнерго. Исполняющим обязанности управляющего директора назначен Антон Лукин, который пришел в компанию сразу по окончании вуза и прошел карьерный путь до заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера.

Предыдущий руководитель Тываэнерго Николай Федоров «уволен по собственному желанию по согласованию с руководством компании», сообщила пресс-служба.

Напомним, глава тувы Шолбан Кара-оол подал в отставку 7 апреля.