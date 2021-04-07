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Путин отправил в отставку главу Тувы

Путин отправил в отставку главу Тувы
Иллюстрация: Yandex

Слухи об отставке ходили давно, однако Шолбан Кара-оол отрицал и заявлял, что намерен править. Однако спустя полгода подал в отставку.

#НОВОСТИ

Владимир Путин удовлетворил желание руководителя республики отойти от дел. Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Указ о назначении подписан 7 апреля.

Уволенный глава республики, 54-летний Шолбан Кара-оол, занимал должность с 2007 года. В течение 2020 года он дважды тяжело болел и даже лечился от коронавируса в Москве.  

Нового главу Тувы будут выбирать 19 сентября, в единый день голосования. В Красноярском крае в этот день будут выбирать депутатов Заксобрания и Госдумы.

Автор: Петр Савельев
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