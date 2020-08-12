Красноярскэнерго официально стала частью бренда Россети Сибирь

Красноярский филиал Россети Сибирь - Красноярскэнерго также вошел в единую бренд-архитектуру энергохолдинга.

Решение от переходе на единый бренд было представлено генеральным директором Россетей Павлом Ливинским на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. А начиная с 3 квартала 2019 года, новый бренд уже использовался в корпоративных и маркетинговых коммуникациях.

Создание единой корпоративной идентичности Группы «Россети» это весомый вклад в общую работу по повышению открытости и прозрачности отрасли. Кроме того, сопричастность единому бренду станет для каждого из сотрудников «Россетей» стимулом поддерживать высочайшее качество предоставляемых услуг» , – считает заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын.

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин также отметил, что такой шаг позволит стать более понятными для потребителей и повысить доверие к компании.

Переход на единую бренд-архитектуру повлек за собой и некоторую перестройку восприятия и отношения к нашей деятельности. Ведь бренд – это не только имя, но и качество ощущения потребителя в контакте с нашим именем. Мы работаем под одним именем Россети» и отвечаем за качество реализованного под этим именем.», – подчеркнул Павел Акилин.

Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях ПАО «Россети Сибирь» по отношению к потребителям и контрагентам.

ПАО «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.