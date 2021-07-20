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Экс-красноярец Александр Новак назначен куратором Северо-Кавказского округа

Экс-красноярец Александр Новак назначен куратором Северо-Кавказского округа
Иллюстрация: council.gov.ru

Вице-премьер России Александр Новак стал куратором Северо-Кавказского федерального округа. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

#НОВОСТИ

Кураторы для всех федеральных округов были утверждены в Правительстве РФ 19 июля 2021 года.

В правительстве считают, что

«Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах».

Справка

Александр Новак получил портфель вице-премьера 10 ноября 2020 года.

Ранее чиновник служил в ОАО «Норильская горная компания», заместителем губернатора Красноярского края, заместителем министра финансов РФ, а также министром энергетики РФ.

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Автор: Петр Савельев
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