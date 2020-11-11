Александра Новака утвердили на посту вице-премьера России
Одного дня хватило, чтобы сначала уволить экс-красноярца с поста министра энергетики РФ, а потом назначить заместителем председателя правительства страны.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака заместителем председателя правительства РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.
До этого Новак возглавлял Министерство энергетики страны. О его отставке с этого поста стало известно 9 ноября 2020 года. Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что внес в Госдуму предложение назначить Новака своим заместителем. А вчера соответствующий указ подписал глава государства.
В новом статусе Новак продолжит курировать вопросы развития топливно-энергитического комплекса страны.
Напомним, что, до перехода в 2008 году на федеральный уровень, Александр Новак шесть лет занимал различные должности в правительстве Красноярского края. Карьеру регионального политика он закончил в должности председателя местного кабинета министров.