Александра Новака выдвинули на должность вице-премьера РФ
Экс-красноярец сейчас занимает пост министра энергетики Российской Федерации. Предложении о присвоении ему нового статуса внесено в Государственную Думу.
Председатель правительства России Михаил Мишустин внес в Госдуму РФ предложении о назначении Александра Новака свои заместителем. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают», — сказал премьер на встрече со своими замами.
Александр Новак пришел во власть в мае 2000 года, заняв место первого заместителя мэра Норильска. В 2002-м, после победы на выборах губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, Новак становится его заместителем и начальником Главного финансового управления Администрации региона, а в 2007 году его повышают до первого зама и практически ровно через год — до председателя краевого кабинета министров.
Эту должность Новак занимал всего два месяца — в сентябре 2008 года его назначили заместителем министра финансов Российской Федерации. Свою сегодняшнюю должность — министра энергетики РФ — Новак получил в мае 2012 года. Сегодня президент РФ Владимир Путин отправил Новака в отставку, пишет РБК со ссылкой на свои источники.