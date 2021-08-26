Пришлось обезвредить: в Ачинском районе медведь вышел к школе
Участковый полиции, лейтенант Тимур Корнаухов обезвредил животное, которое пришло на территорию сельской школы. Медведя обнаружили в селе Белый Яр. Жители позвонили в полицию.
Сотрудник МВД Тимур Корнаухов и специалисты охотнадзора прибыли на место и смогли возвратить медведя в лес.
Однако позже животное вернулось в село и вышло на территорию сельской школы.
Сначала Тимур Корнаухов попытался отогнать медведя звуковыми сигналами, но тот никак не реагировал, более того — начал двигаться в сторону полицейского.
Тогда участковому пришлось применить оружие. Медведя обезвредили, жители населенного пункта не пострадали.
Ранее правительство Красноярского края приняло решение отстрелять 5 медведей в Идринском районе края. Они представляют угрозу жизни и здоровью людей.
Двух половозрелых медведей застрелят в общедоступных охотничьих угодьях района, еще трех — в охотугодьях «Убруса», находящихся на территории этого же района.
Читайте также:
-
«Испытываем настоящую боль»: в «Ергаках» обратились к туристам
Жители Красноярского края возмутились тем, что в парке «Ергаки» убили медведя, который напал на туриста, а затем выставили фото в социальных сетях. В дирекции парка объяснили: были вынуждены.
-
В «Ергаках» отстреляют опасных медведей
До 30 сентября в парке должны отстрелять 5 особей. Приказ об отстреле медведей был подписан министром экологии и рационального природопользования края Павлом Борзых.
-
В «Ергаки» на поиски тела погибшего туриста отправился вертолет
Следственно-оперативная группа на вертолёте отправилась искать тело туриста, который погиб от нападения медведя. Поиски собирались организовать раньше, но не смогли из-за непогоды.
-
В «Ергаках» снова трагедия: погиб турист
В парках «Ергаки» медведь напал на группу туристов из 4 человек. Один из них погиб. Известно, что путешественники зарегистрировалась перед походом. Они шли по заранее составленному маршруту.
-
-
В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу
Инцидент произошел в поселке Брянка в Северо-Енисейском районе. Животное зашло на территорию населенного пункта. Этой весной недостаток пищи часто гонит медведей к человеческому жилью.
-
В Ергаках медведь убил туриста и ранил другого
Медведь напал на группу из тринадцати туристов, подтвердили в МЧС. В результате погиб 16-летний подросток, еще один взрослый ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.