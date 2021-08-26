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Пришлось обезвредить: в Ачинском районе медведь вышел к школе

Пришлось обезвредить: в Ачинском районе медведь вышел к школе
Иллюстрация: Яндекс

Участковый полиции, лейтенант Тимур Корнаухов обезвредил животное, которое пришло на территорию сельской школы. Медведя обнаружили в селе Белый Яр. Жители позвонили в полицию.

#НОВОСТИ

Сотрудник МВД Тимур Корнаухов и специалисты охотнадзора прибыли на место и смогли возвратить медведя в лес.

Однако позже животное вернулось в село и вышло на территорию сельской школы.

Сначала Тимур Корнаухов попытался отогнать медведя звуковыми сигналами, но тот никак не реагировал, более того — начал двигаться в сторону полицейского.

Тогда участковому пришлось применить оружие. Медведя обезвредили, жители населенного пункта не пострадали.

Ранее правительство Красноярского края приняло решение отстрелять 5 медведей в Идринском районе края. Они представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Двух половозрелых медведей застрелят в общедоступных охотничьих угодьях района, еще трех — в охотугодьях «Убруса», находящихся на территории этого же района.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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