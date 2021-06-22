В Ергаках медведь убил туриста и ранил другого

Медведь напал на группу из тринадцати туристов, подтвердили в МЧС. В результате погиб 16-летний подросток, еще один взрослый ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как уточняет НГС, подросток оторвался от основной группы, и двое туристов пошли его искать. Обнаружили тело юноши и сидящего над ним медведя. Животное попыталось напасть на людей, один из туристов притворился мертвым, и это уберегло его от травм, второй же попытался отбиться ножом и даже ранил медведя, но и животное успело ранить человека.

По предварительной информации, медведя застрелили. Сотрудники спасательной службы вывозят пострадавших и эвакуируют группу с маршрута.