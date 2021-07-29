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В «Ергаки» на поиски тела погибшего туриста отправился вертолет

В «Ергаки» на поиски тела погибшего туриста отправился вертолет
Иллюстрация: pixabay.com

Следственно-оперативная группа на вертолёте отправилась искать тело туриста, который погиб от нападения медведя. Поиски собирались организовать раньше, но не смогли из-за непогоды.

#НОВОСТИ

Спасатели определили предполагаемое место гибели туриста. Сориентироваться им помогли друзья погибшего. По их словам, искать нужно на территории палаточного лагеря — именно там они столкнулись со зверем.

Следствие сообщило, что главная задача сейчас — обнаружить тело и осмотреть место происшествия.

Ранее DK.RU сообщал, что медведь напал на группу из четырех туристов. Троим удалось спастись — один погиб. Маршрут путешественников проходил в районе девяти озер хребта «Араданский».

После случившегося Минэкологии края направило в «Ергаки» дополнительные группы охотинспекторов. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов.

Также принято решение ограничить вход в самые глухие и отдаленные уголки парка.

 

Автор: Юлия Тарабан
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