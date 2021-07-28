«Ергаки» на «медвежий карантин» закрывать не будут

Природный парк «Ергаки» в ближайшее время не планируют закрывать для туристов. Ограничат лишь глухие и отдаленные уголки парка. Кроме того, власти направили туда дополнительные группы охотинспекторов.

Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов.

Дежурить будут и работники парка, и местные охотники.

Особенно тщательно специалисты будут контролировать популярные туристические тропы и маршруты.

Ранее DK.RU сообщали, что сотрудники парка обратились в Минэкологии края, а также главам районов и просили закрыть часть парка до ноября из-за участившихся нападений медведей на туристов. Только этим летом от нападения зверя погибло уже два туриста.

Однако в Минэкологии DK.RU сообщили, что пока таких планов нет.

Мы сейчас приняли решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы. О закрытии парка речи пока не идет. Если появится такая информация, мы об этом сообщим».

Дирекция парка рекомендует туристам не планировать пешие прогулки в глухие и отдаленные уголки парка.