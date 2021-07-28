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В «Ергаках» снова трагедия: погиб турист

В «Ергаках» снова трагедия: погиб турист
Иллюстрация: ergaki-park.ru

В парках «Ергаки» медведь напал на группу туристов из 4 человек. Один из них погиб. Известно, что путешественники зарегистрировалась перед походом. Они шли по заранее составленному маршруту.

#НОВОСТИ

Как сообщили в администрации парка, ЧП произошло районе девяти озер хребта Араданский. Эта территория, где администрация парка не может регулировать численность медведей – на это не хватает ни сил, ни средств.

Сейчас полицейские, сотрудники парка и охотники готовятся выехать на место происшествия.

Отметим, это уже второй случай нападения медведя на людей за этот туристический сезон – первый был зарегистрирован в июне . Тогда DK.RU писал, что медведь напал на подростка, мальчик погиб. Медведя застрелили. ЧП произошло около озера Медвежье.

В дирекции парка «Ергаки» признают: ситуация сложная. Сейчас риски для жизни и здоровья туристов – особенно высокие. Там уже рассматривают вариант с закрытием парка до ноября.

Руководство КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» обратилось с письменным запросом в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края с предложением о принятии мер для полного закрытия территории природного парка «Ергаки» для посещения (за исключением посещения территории турбаз), либо ограничении территории для занятия пешеходным туризмом», - отметили представители парка.

Планируется, что открытыми для туристов останутся популярные маршруты по экотропам парка.

Так, посетить можно будет:

- экотропу Визит-центр-Висячий камень;

- экотропу на озеро Светлое;

- экотропу Каменный город.

Не закроют также туристические маршруты:

- озеро Светлое-пик Птица;

- урочище Тушканчик-водопад Мраморный).

Дирекция парка рекомендует всем туристам отложить поездку в парк до принятия официального решения.  

 

 

 

Автор: Юлия Тарабан
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