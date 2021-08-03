В «Ергаках» отстреляют опасных медведей

До 30 сентября в парке должны отстрелять 5 особей. Приказ об отстреле медведей был подписан министром экологии и рационального природопользования края Павлом Борзых.

Отстреливать будут только тех особей, которые представляют угрозу для человека.

Приказ об отстреле диких животных приняли в связи с тем, что в последнее время в «Ергаках» участились случаи нападения медведей на людей.

Несколько дней назад в парке медведь напал на группу туристов. Троим удалось спастись, один погиб. На поиски тела в парк отправляли вертолёт со следственно-оперативной группой.

Еще ранее, в июне, 16-летний подросток оказался жертвой дикого зверя.

Читате также:

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу

Инцидент произошел в поселке Брянка в Северо-Енисейском районе. Животное зашло на территорию населенного пункта. Этой весной недостаток пищи часто гонит медведей к человеческому жилью.