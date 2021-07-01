Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
72,90
86,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу
Автор фото: Eszter Miller . Иллюстрация: pixabay.com

Инцидент произошел в поселке Брянка в Северо-Енисейском районе. Животное зашло на территорию населенного пункта. Этой весной недостаток пищи часто гонит медведей к человеческому жилью.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС, 13-летняя жительница поселка Брянка возвращалась домой с детской площадки и на одной из улиц увидела медведя. Животное среагировало не девочку и бросилось за ней, но подростку удалось спрятаться в одном из домов. Оказавшись в безопасности, девочка позвонила участковому Артуру Кузьменко. Лейтенант полиции взял личное охотничье ружье и отправился на поиски зверя.

В районе дома №39 по улице Нагорной сотрудник ОВД обнаружил животное и попытался его отогнать, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Участковому пришлось четыре раза выстрелить из оружия, чтобы обезвредить животное, в результате медведь был убит», - цитирует агентство пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

Девочку проводили домой, никто из жителей поселка не пострадал.

Отметим, нынешней весной из-за обильного снежного покрова, который держался дольше обычного, медведи испытывают недостаток пищи и все чаще выходят к людям. Так, полторы недели назад животное убило туриста в Ергаках и ранило еще одного. Сообщения о том, что медведей видели в разных населенных пунктах края, появляются практически каждый день. Следы зверей обнаружили и в заповеднике «Столбы», в непосредственной близости от пешеходных троп.

 

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные командыВ Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные команды
  • Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под судБрат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд
  • Два красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщикамиДва красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщиками
  • Кто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена ГерасименкоКто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена Герасименко
  • Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.