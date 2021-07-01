В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу

Инцидент произошел в поселке Брянка в Северо-Енисейском районе. Животное зашло на территорию населенного пункта. Этой весной недостаток пищи часто гонит медведей к человеческому жилью.

Как сообщает ТАСС, 13-летняя жительница поселка Брянка возвращалась домой с детской площадки и на одной из улиц увидела медведя. Животное среагировало не девочку и бросилось за ней, но подростку удалось спрятаться в одном из домов. Оказавшись в безопасности, девочка позвонила участковому Артуру Кузьменко. Лейтенант полиции взял личное охотничье ружье и отправился на поиски зверя.

В районе дома №39 по улице Нагорной сотрудник ОВД обнаружил животное и попытался его отогнать, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Участковому пришлось четыре раза выстрелить из оружия, чтобы обезвредить животное, в результате медведь был убит», - цитирует агентство пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

Девочку проводили домой, никто из жителей поселка не пострадал.

Отметим, нынешней весной из-за обильного снежного покрова, который держался дольше обычного, медведи испытывают недостаток пищи и все чаще выходят к людям. Так, полторы недели назад животное убило туриста в Ергаках и ранило еще одного. Сообщения о том, что медведей видели в разных населенных пунктах края, появляются практически каждый день. Следы зверей обнаружили и в заповеднике «Столбы», в непосредственной близости от пешеходных троп.