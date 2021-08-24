Власти края решили застрелить еще 5 бурых медведей. Угрожают жизни людей
Животных будут отстреливать в в Идринском районе Красноярского края. Документ о регулировании численности хищников подписал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.
Медведи, по словам властей, представляют угрозу жизни и здоровью граждан.
Двух половозрелых медведей застрелят в общедоступных охотничьих угодьях Идринского района, еще трех — в охотугодьях «Убруса», находящихся на территории этого же района.
Отстреливать животных будут с 25 августа по 31 октября.
Ранее в Минэкологии подписали приказ о регулировании численности медведей в природном парке «Ергаки» после нападения животных на людей.
Тогда власти края приняли решение до 30 сентября отстрелять 5 особей — только тех, которые представляют угрозу для человека.
Кроме того, в природный парк была направлена дополнительная группа охотинспекторов, которые должны были патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов.
Этим летом в природном парке произошло две трагедии с участием медведей. В начале лета животное напало на подростка, месяцев позже — на группу туристов из Москвы.
Читайте также:
-
Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
Сделка сейчас обсуждается, но потенциальные покупатели рассчитывают закрыть ее в сентябре этого года. Если это произойдет, Красноярский край станет третьим регионом присутствия компании в Сибири.18.08.2021Новости ДККрасноярск
-
«Испытываем настоящую боль»: в «Ергаках» обратились к туристам
Жители Красноярского края возмутились тем, что в парке «Ергаки» убили медведя, который напал на туриста, а затем выставили фото в социальных сетях. В дирекции парка объяснили: были вынуждены.
-
В «Ергаках» снова трагедия: погиб турист
В парках «Ергаки» медведь напал на группу туристов из 4 человек. Один из них погиб. Известно, что путешественники зарегистрировалась перед походом. Они шли по заранее составленному маршруту.
-
В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу
Инцидент произошел в поселке Брянка в Северо-Енисейском районе. Животное зашло на территорию населенного пункта. Этой весной недостаток пищи часто гонит медведей к человеческому жилью.