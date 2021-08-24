Власти края решили застрелить еще 5 бурых медведей. Угрожают жизни людей

Животных будут отстреливать в в Идринском районе Красноярского края. Документ о регулировании численности хищников подписал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

Медведи, по словам властей, представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Двух половозрелых медведей застрелят в общедоступных охотничьих угодьях Идринского района, еще трех — в охотугодьях «Убруса», находящихся на территории этого же района.

Отстреливать животных будут с 25 августа по 31 октября.

Ранее в Минэкологии подписали приказ о регулировании численности медведей в природном парке «Ергаки» после нападения животных на людей.

Тогда власти края приняли решение до 30 сентября отстрелять 5 особей — только тех, которые представляют угрозу для человека.

Кроме того, в природный парк была направлена дополнительная группа охотинспекторов, которые должны были патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов.

Этим летом в природном парке произошло две трагедии с участием медведей. В начале лета животное напало на подростка, месяцев позже — на группу туристов из Москвы.

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