Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
Сделка сейчас обсуждается, но потенциальные покупатели рассчитывают закрыть ее в сентябре этого года. Если это произойдет, Красноярский край станет третьим регионом присутствия компании в Сибири.
Сибирский регион является для «КЛЮЧАВТО» одним из стратегически значимых, а сделка с ГК «ББР-Авто» — это логичное продолжение ранее состоявшегося приобретения омской ГК «Евразия Моторс», — цитирует «Континент Сибирь» представителя холдинга.
Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.
Красноярцы не верят в отчественный автопром
Таковы результаты опроса, проведенного в регионе порталом Drom.ru. Голоса разделились почти поровну, но все же с перевесом, хоть и небольшим, в сторону скепсиса.
Красноярцы стали реже покупать новые автомобили
С января по апрель 2021 года продажи новых машин в Красноярском крае только росли, но в мае они опустились даже ниже мартовских. Вместе с ними просел и рынок автокредитования.