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Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам

Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Сделка сейчас обсуждается, но потенциальные покупатели рассчитывают закрыть ее в сентябре этого года. Если это произойдет, Красноярский край станет третьим регионом присутствия компании в Сибири.

#НОВОСТИ
Красноярский автодилер марок Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo «ББР-Авто» («дочка» Балтийского банка развития) может быть продан федеральному холдингу «КЛЮЧАВТО». Об этом сообщил «Континент Сибирь» со ссылкой на самого потенциального приобретателя.
 
Сейчас сделка находится на стадии обсуждения, поэтому ни о ее деталях, ни о дальнейших планах интеграции стороны не говорят. Если же дело выгорит, то «ББР-Авто» станет третьим сибирским активом «КЛЮЧАВТО» — в этом году холдинг уже купил омскую группу компаний «Евразия Моторс», а также торгует машинами с пробегом в Новосибирске.
 
Напомним, что «ББР-Авто» появилась на рынке Красноярского края в 2018 году. Она стала преемником почившей тогда группы компаний «Крепость» Александра Кангуна в работе с брендами Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в регионе. А до этого переговоры с Кангуном о выкупе красноярских дилерских центров Toyota и Lexus вел собственно «КЛЮЧАВТО». Так что интерес компании к красноярскому рынку давний.
Сибирский регион является для «КЛЮЧАВТО» одним из стратегически значимых, а сделка с ГК «ББР-Авто» — это логичное продолжение ранее состоявшегося приобретения омской ГК «Евразия Моторс», — цитирует «Континент Сибирь» представителя холдинга.
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Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.

Красноярцы не верят в отчественный автопром

Таковы результаты опроса, проведенного в регионе порталом Drom.ru. Голоса разделились почти поровну, но все же с перевесом, хоть и небольшим, в сторону скепсиса.

Красноярцы стали реже покупать новые автомобили

С января по апрель 2021 года продажи новых машин в Красноярском крае только росли, но в мае они опустились даже ниже мартовских. Вместе с ними просел и рынок автокредитования.

Автор: Петр Савельев
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