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«Медведь Холдинг» заедет на алтайский рынок на BMW

«Медведь Холдинг» заедет на алтайский рынок на BMW
Иллюстрация: vk.com/bmwelitavto

Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.

#НОВОСТИ
Красноярская компания «Медведь Холдинг» станет официальным дилером марки BMW в Алтайском крае. Таков итог конкурса, который проводило российское представительство автоконцерна, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники.
 
Получить комментарии «Медведь Холдинга» не удалось, равно как и головного офиса в России. Поэтому вопрос о том, когда компания начнет активные действия по заходу на рынок, остался без ответа.
 
Сейчас официальным дилером BMW в Барнауле является компания «Дикси». А двум игрокам на этом, довольно небольшом, рынке может стать тесновато. К тому же, совершенно не ясно зачем BMW Group Russia два официальных дилера в этом регионе.
Если по итогам длительного периода времени по каким-то причинам мы не совсем довольны работой нашего регионального партнера, то оставляем за собой возможность поиск альтернативных вариантов работы в регионе», — цитирует «Континент Сибирь» PR-директора российского представительства марки Василия Мельникова, который так объяснял причины объявления дилерского конкурса.
В «Дикси» же издание заверили, что не собираются сворачивать деятельность.
 
Судя по сайту «Медведь Холдинга», компания сейчас продает автомобили BMW в четырех сибирских городах — Абакане, Кемерово, Красноярске и Новосибирске. Делает она это под брендом «ЭлитАвто».
Автор: Петр Савельев
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