«Медведь Холдинг» заедет на алтайский рынок на BMW

Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.

Красноярская компания «Медведь Холдинг» станет официальным дилером марки BMW в Алтайском крае. Таков итог конкурса, который проводило российское представительство автоконцерна, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники.

Получить комментарии «Медведь Холдинга» не удалось, равно как и головного офиса в России. Поэтому вопрос о том, когда компания начнет активные действия по заходу на рынок, остался без ответа.

Сейчас официальным дилером BMW в Барнауле является компания «Дикси». А двум игрокам на этом, довольно небольшом, рынке может стать тесновато. К тому же, совершенно не ясно зачем BMW Group Russia два официальных дилера в этом регионе.

Если по итогам длительного периода времени по каким-то причинам мы не совсем довольны работой нашего регионального партнера, то оставляем за собой возможность поиск альтернативных вариантов работы в регионе», — цитирует «Континент Сибирь» PR-директора российского представительства марки Василия Мельникова, который так объяснял причины объявления дилерского конкурса.

В «Дикси» же издание заверили, что не собираются сворачивать деятельность.

Судя по сайту «Медведь Холдинга», компания сейчас продает автомобили BMW в четырех сибирских городах — Абакане, Кемерово, Красноярске и Новосибирске. Делает она это под брендом «ЭлитАвто».