Красноярцы стали реже покупать новые автомобили

С января по апрель 2021 года продажи новых машин в Красноярском крае только росли, но в мае они опустились даже ниже мартовских. Вместе с ними просел и рынок автокредитования.

В мае 2021 года в Красноярском крае было продано 1 729 новых автомобилей, что на 13,5% меньше, чем в апреле этого же года. Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

До этого месяца (с начала года) продажи в этом сегменте только росли по отношению к предыдущим месяцам: на 12,1% в феврале, на 37,6% в марте и на 8,5% в апреле.

Также вело себя и автокредитование: в феврале оно прибавило 11%, в марте — 21,5%, а в апреле — 28%. В мае количество выданных займов на покупку машин сократилось на 16% и составило 1 216, что чуть больше мартовского уровня, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России, в мае 2021 года было куплено примерно 126 тысяч новых автомобилей против 169,7 тысячи в апреле. Количество же выданных автокредитов сократилось со 107 тысяч в апреле до 87,5 тысяч в мае.