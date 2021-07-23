Красноярцы не верят в отчественный автопром

Таковы результаты опроса, проведенного в регионе порталом Drom.ru. Голоса разделились почти поровну, но все же с перевесом, хоть и небольшим, в сторону скепсиса.

В том, что у российского автопрома нет будущего, уверено 50,1% жителей Красноярского края.

Среди тех, кто настроен более оптимистично, 32% считает, что шансы есть, а 10% — что осталось чуть-чуть подтянуть качество. И лишь 8% уверены, что отечественные машины ни в чем не уступают иномаркам.

В целом по России результаты опроса примерно такие же: скептиков 53%, осторожных оптимистов 31% и 9%, патриотов отечественного автопрома 7%. Последних больше всего в Курганской области (13%), а тех, кто окончательно уверен в провале — В Амурской области и Приморском крае (почти 60%).

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