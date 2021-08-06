«Испытываем настоящую боль»: в «Ергаках» обратились к туристам

Жители Красноярского края возмутились тем, что в парке «Ергаки» убили медведя, который напал на туриста, а затем выставили фото в социальных сетях. В дирекции парка объяснили: были вынуждены.

Сотрудники парка признались: за возмущенные отзывы и неравнодушие горожан благодарны, но они лишь пытались предостеречь нерадивых туристов.

По словам сотрудников парка, убийство зверя — мера вынужденная. В этом году медведи голодают, поэтому ведут себя агрессивно.

Полностью согласны с Вашим негодованием. Испытываем настоящую боль за уничтожаемых медведей. Но жизнь человеческая ценней медвежьей, что для нас тоже очевидно. Подчеркиваем, что мы вынуждены регулировать численность медведей в связи с аномальным поведением медведей в парке в этом году", — отметили в дирекции.

Кроме того, в парке признались: туристы игнорируют элементарные меры предосторожности и выходят за пределы туристичесикх троп.

Не провоцируйте медведей. Не вынуждали нас регулировать численность этих прекрасных животных», — заявили в дирекции парка.

Только за это лето медведи в «Ергаках» дважды нападали на людей.

Первое нападение произошло еще в июне, тогда медведь убил подростка. Второе происшествия случилось месяцем позже, тогда зверь напал на группу туристов, в результате один из них погиб.

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В «Ергаках» отстреляют опасных медведей До 30 сентября в парке должны отстрелять 5 особей. Приказ об отстреле медведей был подписан министром экологии и рационального природопользования края Павлом Борзых.