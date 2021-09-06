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Обвинение просит для Быкова 15 лет общего режима

Обвинение просит для Быкова 15 лет общего режима
Иллюстрация: СК РФ

А точнее, 14 лет и 11 месяцев общего режима: по мнению обвинения, такое наказание будет справедливым по делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году.

#НОВОСТИ

Напомним, речь идет об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко, бывших бойцов группировки Быкова. Ранее суд присяжных четырьмя голосами из шести признал авторитетного предпринимателя виновным и не заслуживающим снисхождения.

Приговор по делу будет оглашен 7 сентября.

Отметим, в отношении Быкова возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о создании организованного преступного сообщества и неуплате налогов.

Недавно завершилось следствие еще по одному уголовному делу – о подстрекательстве к убийству, материалы дела переданы на ознакомление адвокатам.

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Автор: Петр Савельев
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