Сергей Зверев едет в Красноярский край

Общественный деятель, защитника Байкала и кандидат в депутаты от партии «Зеленые» приедет в Красноярский края на следующей неделе. В нашем регионе он посетит Минусинск.

Сергей Зверев планирует пообщаться с жителями Минусинска и выслушать их проблемы, пожелания и предложения. Особенно волнуют общественного деятеля экологические проблемы города.

Очень важно поговорить с людьми. Этот город зимой задыхается от смога, этой проблеме уже десятки лет», — рассказал Сергей Зверев.

Отметим, Сергея Зверева партия выдвинула не только в краевое Заксобрание, но и в Госдуму. В нашем крае он будет представлять интересны «зеленых» в Краснотуранском избирательном округе.

В Госдуму он будет баллотироваться по Бурятскому одномандатному округу. Какую из кампаний политик считает приоритетной, неизвестно.

Сам Сергей Зверев ранее рассказал, что больше всего его волнует экологические проблемы в городах, где есть много угольных печек и не только частных, но и коммерческих.

Проблемы Минусинска он планирует поднять на общефедеральный уровень, чтобы «раз и навсегда убрать уголь из наших малых городов и из лёгких наших детей и родителей».

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