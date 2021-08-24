Сергей Зверев едет в Красноярский край
Общественный деятель, защитника Байкала и кандидат в депутаты от партии «Зеленые» приедет в Красноярский края на следующей неделе. В нашем регионе он посетит Минусинск.
Сергей Зверев планирует пообщаться с жителями Минусинска и выслушать их проблемы, пожелания и предложения. Особенно волнуют общественного деятеля экологические проблемы города.
Очень важно поговорить с людьми. Этот город зимой задыхается от смога, этой проблеме уже десятки лет», — рассказал Сергей Зверев.
Отметим, Сергея Зверева партия выдвинула не только в краевое Заксобрание, но и в Госдуму. В нашем крае он будет представлять интересны «зеленых» в Краснотуранском избирательном округе.
В Госдуму он будет баллотироваться по Бурятскому одномандатному округу. Какую из кампаний политик считает приоритетной, неизвестно.
Сам Сергей Зверев ранее рассказал, что больше всего его волнует экологические проблемы в городах, где есть много угольных печек и не только частных, но и коммерческих.
Проблемы Минусинска он планирует поднять на общефедеральный уровень, чтобы «раз и навсегда убрать уголь из наших малых городов и из лёгких наших детей и родителей».
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