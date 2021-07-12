Стилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского края

Партия «Зеленые» утвердила не только список кандидатур, которые будут претендовать на мандаты депутатов Государственной Думы, но и перечень желающих занять места в Заксобрании края.

Как сообщил в своем аккаунте сопредседатель партии, депутат Горсовета Красноярска Сергей Шахматов, партийная конференция утвердила 91 кандидатуру на выборы в краевой парламент (напомним, в ЗС 52 вакансии депутатов, половина избирается по одномандатным округам, половина – по партийным спискам). В Краснотуранском избирательному округе №14, куда входят Минусинск, Минусинский, Краснотуранский и Новоселовский районы, интересы «зеленых» будет представлять топ-стилист Сергей Зверев, известный как защитник природы Байкала.

Звезда действительно в шоке от того, чем дышат жители региона», - отмечает Сергей Шахматов.

Ранее партия выдвинула кандидатуру Сергея Зверева на выборы более высокого уровня: он будет баллотироваться в Госдуму по Бурятскому одномандатному избирательному округу. Он также вошел в первую пятерку общефедерального списка партии. На радостях стилист и шоумен даже исполнил гимн Бурятии.

Как звезда намерена вести сразу две кампании в территориях и какую из них считает приоритетной, неизвестно.

Добавим, что в Заксобрание «Зеленые» также выдвинули руководителя 8 канала и депутата Горсовета Ирину Иванову (в этот созыв она избиралась от ЛДПР), журналиста Дмитрия Полушина, который до недавнего времени считался доверенным лицом авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова, председателя комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юлию Симбиреву, врача Михаила Требина и столичного космонавта Сергея Ревина.